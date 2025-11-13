A travessia de balsa entre São Sebastião e Ilhabela aguarda pela modernização após o Consórcio Acqua Vias SP vencer o leilão do Sistema de Travessias Hídricas do Governo de São Paulo, nesta quinta-feira (13). O Porto de Natividade da Serra, na RMVale, também será contemplado. O grupo ofereceu desconto de 12,60% sobre o valor previsto no edital e garantiu o direito de operar o serviço em uma parceria público-privada válida por 20 anos.

O leilão ocorreu na sede da B3, na capital paulista, e contou com a participação de quatro concorrentes. A proposta vencedora superou as apresentadas pelo Consórcio Travessias SP, Comporte Participações S/A e CS Infra S.A.