A travessia de balsa entre São Sebastião e Ilhabela aguarda pela modernização após o Consórcio Acqua Vias SP vencer o leilão do Sistema de Travessias Hídricas do Governo de São Paulo, nesta quinta-feira (13). O Porto de Natividade da Serra, na RMVale, também será contemplado. O grupo ofereceu desconto de 12,60% sobre o valor previsto no edital e garantiu o direito de operar o serviço em uma parceria público-privada válida por 20 anos.
O leilão ocorreu na sede da B3, na capital paulista, e contou com a participação de quatro concorrentes. A proposta vencedora superou as apresentadas pelo Consórcio Travessias SP, Comporte Participações S/A e CS Infra S.A.
O projeto integra o Programa de Parcerias de Investimentos do Estado (PPI-SP) e prevê aportes de R$ 2,5 bilhões para modernizar e ampliar 14 linhas aquaviárias em regiões do litoral, Grande São Paulo e Vale do Paraíba.
Segundo o governo estadual, o pacote de investimentos inclui a compra de mais de 40 embarcações — a maioria totalmente elétrica —, a requalificação e ampliação de 20 terminais, novas oficinas de manutenção, centros de controle operacional e sistemas de automação e segurança. A expectativa é triplicar a capacidade de transporte e melhorar o fluxo de passageiros e veículos, que hoje somam mais de 21 milhões ao ano.
O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) destacou que o projeto impulsiona a logística e a geração de empregos, além de ampliar o uso de tecnologias mais sustentáveis no transporte aquaviário. A modernização deve permitir redução de até 18 mil toneladas de CO? por ano, consolidando o programa como um dos maiores de descarbonização do setor no país.
O contrato deve ser assinado até o primeiro semestre de 2026, após as etapas de adjudicação e homologação. A partir da assinatura, inicia-se a fase de transição. Nos primeiros três meses, a operação seguirá sob responsabilidade da secretaria estadual, em cooperação com a concessionária, que assumirá integralmente a gestão até o sétimo mês.
O cronograma prevê que todas as travessias estejam modernizadas e operando com plena capacidade até o sétimo ano de concessão.
O prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci (PL), comemorou a possibilidade de modernização. " Novas Balsas, mais tecnologia e mais qualidade para o povo de Ilhabela! Acabo de sair do leilão das travessias ao lado do governador Tarcísio. Ele tem honrado cada compromisso assumido com Ilhabela, e nossa parceria tem garantido avanços concretos para a mobilidade do nosso litoral! Quem mora e quem visita nosso paraíso merece cada esforço", afirmou.
Linhas incluídas no projeto:
-
São Sebastião–Ilhabela
-
Santos–Vicente de Carvalho
Santos–Guarujá
Bertioga–Guarujá
Cananéia–Continente
Cananéia–Ilha Comprida
Cananéia–Ariri
Iguape–Juréia
Bororé–Grajaú
Taquacetuba–Bororé
João Basso–Taquacetuba
Porto Paraitinga
Porto Varginha
Porto Natividade da Serra
O PPI-SP reúne mais de 30 projetos destinados a áreas como mobilidade, infraestrutura, rodovias, água e energia, somando uma carteira superior a R$ 550 bilhões e considerada a maior da história do estado.