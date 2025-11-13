13 de novembro de 2025
ASSASSINATO

Grávida, Julia Eduarda é achada morta e com saco na cabeça

Por Da Redação | Caruaru (PE)
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Grávida, Julia Eduarda é achada morta e com saco na cabeça
Grávida, Julia Eduarda é achada morta e com saco na cabeça

Uma mulher grávida de quatro meses, desaparecida desde o dia 5, foi encontrada morta na tarde desta quarta-feira (12). A vítima, identificada como Júlia Eduarda Andrade dos Santos, de 26 anos, tinha um saco na cabeça e apresentava sinais de feminicídio, segundo as autoridades.

O corpo foi localizado na zona rural de São Bento do Una, no Agreste de Pernambuco. De acordo com as investigações iniciais, o crime teria sido cometido pelo pai do bebê. Júlia saiu de casa para buscar uma quantia em dinheiro com o suspeito, valor que seria utilizado para realizar um exame de ultrassom.

Imagens de câmeras de segurança registraram a jovem caminhando sozinha por uma via pública, seguindo na direção do ponto onde, conforme a polícia, encontraria o autor do crime.

Júlia deixa quatro filhos, entre eles uma criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O delegado responsável pelo caso afirmou que a expectativa é de que o suspeito seja localizado e preso nas próximas horas.

O corpo, já em avançado estado de decomposição, foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

