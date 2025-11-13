Uma mulher grávida de quatro meses, desaparecida desde o dia 5, foi encontrada morta na tarde desta quarta-feira (12). A vítima, identificada como Júlia Eduarda Andrade dos Santos, de 26 anos, tinha um saco na cabeça e apresentava sinais de feminicídio, segundo as autoridades.

O corpo foi localizado na zona rural de São Bento do Una, no Agreste de Pernambuco. De acordo com as investigações iniciais, o crime teria sido cometido pelo pai do bebê. Júlia saiu de casa para buscar uma quantia em dinheiro com o suspeito, valor que seria utilizado para realizar um exame de ultrassom.