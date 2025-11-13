Uma mulher de 32 anos realizou uma cerimônia de casamento inusitada ao oficializar a união com um noivo criado por inteligência artificial. A celebração teve direito a votos e até troca simbólica de alianças, apesar de o “marido” existir apenas em seu celular.

O caso aconteceu na cidade de Okayama, no Japão. A noiva, identificada como Kano, apresentou seu parceiro virtual como “Lune Klaus”, personagem desenvolvido por ela com auxílio do ChatGPT. O relacionamento, segundo a própria jovem, nasceu da interação diária com o sistema de IA, que acabou se tornando sua principal companhia.