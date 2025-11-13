13 de novembro de 2025
Ela se casou com noivo que criou pelo ChatGPT

Por Da Redação | Okayama, Japão
Uma mulher de 32 anos realizou uma cerimônia de casamento inusitada ao oficializar a união com um noivo criado por inteligência artificial. A celebração teve direito a votos e até troca simbólica de alianças, apesar de o “marido” existir apenas em seu celular.

O caso aconteceu na cidade de Okayama, no Japão. A noiva, identificada como Kano, apresentou seu parceiro virtual como “Lune Klaus”, personagem desenvolvido por ela com auxílio do ChatGPT. O relacionamento, segundo a própria jovem, nasceu da interação diária com o sistema de IA, que acabou se tornando sua principal companhia.

Durante a cerimônia, Kano seguiu todos os rituais tradicionais de casamento, enquanto o noivo era representado por meio do smartphone. A história repercutiu nas redes sociais por levar ao extremo a ideia de conexões emocionais entre humanos e tecnologias de inteligência artificial.

