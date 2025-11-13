A jovem Izabelle Tramorin, de 20 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (12) após não resistir aos ferimentos provocados por um acidente ocorrido no último sábado (8). A estudante havia sido arremessada para fora de um veículo durante a colisão e estava internada em estado grave desde então.

O acidente aconteceu na Rua XV de Novembro, no bairro Alto da 15, em Curitiba. Izabelle estava no banco traseiro de um Jeep Renegade conduzido por um colega que, segundo relatos, teria ingerido bebida alcoólica e trafegava em alta velocidade. O