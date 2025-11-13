Uma mulher de 44 anos foi morta pelo ex-companheiro na madrugada de 1º de novembro, em um caso que já é tratado pela Polícia Civil como feminicídio. A vítima, Elizangela Gomes da Silva, chegou a pedir ajuda instantes após o ataque, conforme imagens registradas por câmeras de segurança. A Polícia Militar também havia sido acionada por ela duas vezes no mesmo dia.
O crime ocorreu em Cambira, no Norte do Paraná. Segundo a investigação, Elizangela já havia denunciado o ex-companheiro, Jacimir Ribas dos Santos, por episódios anteriores de violência. Mesmo após as chamadas feitas pela vítima, o suspeito conseguiu fugir antes da chegada das equipes policiais.
De acordo com a Polícia Civil, Jacimir tinha uma longa ficha criminal, com condenações por homicídio e tentativa de feminicídio. Ele cumpria pena em regime aberto e utilizava tornozeleira eletrônica. Após o crime, o homem fugiu e está com mandado de prisão preventiva em aberto.
As buscas pelo suspeito foram intensificadas na região de Cambira e também em municípios da Região Metropolitana de Curitiba, entre eles a Lapa, mas até agora ele não foi localizado.