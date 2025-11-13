13 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FEMINICÍDIO

Elizangela gritou por socorro antes de ser morta pelo ex

Por Da Redação | Cambira (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Elizangela gritou por socorro antes de ser morta pelo ex
Elizangela gritou por socorro antes de ser morta pelo ex

Uma mulher de 44 anos foi morta pelo ex-companheiro na madrugada de 1º de novembro, em um caso que já é tratado pela Polícia Civil como feminicídio. A vítima, Elizangela Gomes da Silva, chegou a pedir ajuda instantes após o ataque, conforme imagens registradas por câmeras de segurança. A Polícia Militar também havia sido acionada por ela duas vezes no mesmo dia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu em Cambira, no Norte do Paraná. Segundo a investigação, Elizangela já havia denunciado o ex-companheiro, Jacimir Ribas dos Santos, por episódios anteriores de violência. Mesmo após as chamadas feitas pela vítima, o suspeito conseguiu fugir antes da chegada das equipes policiais.

De acordo com a Polícia Civil, Jacimir tinha uma longa ficha criminal, com condenações por homicídio e tentativa de feminicídio. Ele cumpria pena em regime aberto e utilizava tornozeleira eletrônica. Após o crime, o homem fugiu e está com mandado de prisão preventiva em aberto.

As buscas pelo suspeito foram intensificadas na região de Cambira e também em municípios da Região Metropolitana de Curitiba, entre eles a Lapa, mas até agora ele não foi localizado.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários