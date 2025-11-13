A Polícia Civil prendeu na manhã desta quinta-feira (13) um homem apontado como responsável por matar um motociclista com um tiro no queixo em São José dos Campos, em 12 de outubro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ação foi conduzida pela Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais), que cumpriu mandado de prisão temporária e de busca e apreensão contra Alisson Wilkson de Oliveira Paschoal, 24 anos, no bairro Morada do Fênix.