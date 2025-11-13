A Polícia Civil prendeu na manhã desta quinta-feira (13) um homem apontado como responsável por matar um motociclista com um tiro no queixo em São José dos Campos, em 12 de outubro.
A ação foi conduzida pela Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais), que cumpriu mandado de prisão temporária e de busca e apreensão contra Alisson Wilkson de Oliveira Paschoal, 24 anos, no bairro Morada do Fênix.
Segundo a polícia, Alisson é investigado por envolvimento direto no homicídio de um entregador encontrado morto ao lado de uma motocicleta de aplicativo na rua Engenheiro Flávio Marcondes, no bairro Santa Maria.
Operação encontra drogas, balanças e material do tráfico
Os policiais afirmaram que, ao chegar à casa do suspeito, na rua Antônio Fernando Batista, ele recebeu voz de prisão e foi informado sobre o mandado judicial. Durante as buscas, a equipe localizou grande quantidade de drogas (maconha, cocaína, crack e haxixe) embaladas para venda, além de balanças de precisão, eppendorfs vazios, celulares e dinheiro em espécie.
De acordo com a Deic, o suspeito confessou ser dono do imóvel e do material apreendido, admitindo que os entorpecentes eram destinados ao tráfico. Todo o material foi encaminhado ao Instituto de Criminalística, que confirmou, em laudo preliminar, a presença de cocaína e derivados de cannabis.
O suspeito passou por exame cautelar no IML e foi encaminhado à Cadeia Pública de Caçapava, onde aguardará audiência de custódia.
O homicídio: motociclista executado com tiro no queixo
O crime ocorreu por volta de 0h50 de sábado (12 de outubro). A vítima, ainda não identificada oficialmente, foi encontrada caída ao lado de uma moto da empresa Mottu e dois capacetes. Próximo ao corpo, a perícia recolheu duas cápsulas deflagradas de arma de fogo.
O resgate constatou a morte no local. A motocicleta foi apreendida pela Polícia Civil e levada ao pátio.