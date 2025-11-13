Um adolescente de 16 anos, identificado como Maycon Douglas Rosa Marinho Santos, foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (13) no bairro Três Marias, em Taubaté. O crime ocorreu por volta das 14h05, na esquina da rua Zita de Azevedo Rossi com a rua Brasilina Moreira dos Santos, e a autoria ainda é desconhecida.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo informações preliminares registradas no boletim de ocorrência, Maycon caminhava pela Rua Zita de Azevedo Rossi quando foi surpreendido por disparos de arma de fogo. O jovem caiu já na Rua Brasilina, a poucos metros do ponto onde os tiros teriam sido efetuados.
A perícia identificou três perfurações por projéteis de arma de fogo no corpo da vítima: uma entrada na região dorsal direita, com saída no tórax esquerdo; uma perfuração na coxa direita; outra na coxa esquerda.
Apesar da gravidade dos ferimentos, equipes de resgate da viatura USA 01 estiveram no local, mas o adolescente não resistiu. O crime é investigado como homicídio qualificado, na modalidade cometida mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.
Investigação.
Não foram encontradas cápsulas deflagradas na cena, o que pode indicar o uso de arma com munição deflagrada internamente (como revólver) ou o recolhimento dos estojos pelo autor. A área foi isolada pela Polícia Militar.
A perícia esteve no local. O investigador Carlos Alberto Couso de Moraes realizou a recognição visuográfica, registrando o posicionamento do corpo e elementos relevantes para a investigação.
O delegado Matheus de Palma, plantonista da Delegacia Seccional de Taubaté, acompanhou pessoalmente os trabalhos iniciais. Equipes da DEIC também compareceram e iniciaram diligências para tentar identificar o autor dos disparos.
Entre os ouvidos na ocorrência, estão dois policiais militares que preservaram a área e foram interrogados por sistema de áudio e vídeo. Uma testemunha civil, policial militar de 35 anos, também consta como qualificado no boletim.
Maycon.
Maycon Douglas nasceu em 4 de dezembro de 2008 e era morador de Taubaté. Ele deixa familiares, incluindo a mãe, Luana dos Santos Rosa, e o pai, Douglas Marinho Santos, que foram informados da morte.
O caso seguirá para investigação pela Polícia Civil, que apura possíveis motivações, autoria e dinâmica completa do crime. A morte será submetida a exame necroscópico no IML e novas diligências devem ocorrer nas próximas horas.
A Polícia Civil pede que informações que possam ajudar na identificação do autor sejam repassadas de forma anônima ao Disque-Denúncia 181.