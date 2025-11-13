Um adolescente de 16 anos, identificado como Maycon Douglas Rosa Marinho Santos, foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (13) no bairro Três Marias, em Taubaté. O crime ocorreu por volta das 14h05, na esquina da rua Zita de Azevedo Rossi com a rua Brasilina Moreira dos Santos, e a autoria ainda é desconhecida.

Segundo informações preliminares registradas no boletim de ocorrência, Maycon caminhava pela Rua Zita de Azevedo Rossi quando foi surpreendido por disparos de arma de fogo. O jovem caiu já na Rua Brasilina, a poucos metros do ponto onde os tiros teriam sido efetuados.