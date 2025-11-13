O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de perigo potencial para tempestades em São José dos Campos e cidades do Vale do Paraíba Paulista. O aviso, que começou às 10h desta quinta-feira (13), é válido até 18h de sexta-feira (14).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo o Inmet, há previsão de chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, acompanhada de ventos intensos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.
O alerta destaca o baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
Além de São José, o aviso inclui cidades como Jacareí, Taubaté, Caçapava, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Lorena, Aparecida, Cruzeiro, Tremembé, Caraguatatuba e Ubatuba.
As recomendações da Defesa Civil são de as pessoas não se abrigarem debaixo de árvores ou próximo a placas e torres de transmissão em caso de rajadas de vento. Também evitar estacionar veículos sob árvores ou estruturas que possam cair, além de desligar aparelhos eletrônicos da tomada durante as tempestades.
Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).