O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de perigo potencial para tempestades em São José dos Campos e cidades do Vale do Paraíba Paulista. O aviso, que começou às 10h desta quinta-feira (13), é válido até 18h de sexta-feira (14).

Segundo o Inmet, há previsão de chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, acompanhada de ventos intensos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.