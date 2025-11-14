O prefeito de Jacareí, Celso Florêncio (PL), disse que um pente-fino realizado no contrato da limpeza pública gerou uma economia de 40% aos cofres públicos. Logo no início do mandato, em janeiro deste ano, ele enfrentou uma crise na coleta de lixo, com greve e ameaça de rompimento de contrato.

“A gente fez corte em diversos contratos, renegociamos absolutamente todos os contratos e fizemos um pente-fino, talvez no maior contrato do município, que é um volume maior que se tinha projetado de orçamento”, afirmou Florêncio durante participação no OVALE Cast, o podcast de OVALE.