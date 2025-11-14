O prefeito de Jacareí, Celso Florêncio (PL), disse que um pente-fino realizado no contrato da limpeza pública gerou uma economia de 40% aos cofres públicos. Logo no início do mandato, em janeiro deste ano, ele enfrentou uma crise na coleta de lixo, com greve e ameaça de rompimento de contrato.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
“A gente fez corte em diversos contratos, renegociamos absolutamente todos os contratos e fizemos um pente-fino, talvez no maior contrato do município, que é um volume maior que se tinha projetado de orçamento”, afirmou Florêncio durante participação no OVALE Cast, o podcast de OVALE.
Segundo o ele, o contrato de R$ 120 milhões da limpeza pública, de concessão para a empresa Ambiental, foi reduzido R$ 72 milhões, com economia de 40% no valor inicial.
“A gente conseguiu baixar bastante a nota fiscal em torno de 60%. Estamos pagando hoje 60% do que estava previsto para ser pago”, disse o prefeito de Jacareí.
“O munícipe não percebeu uma piora no serviço público, mas a gente teve um trabalho árduo de fazer essa redução nos gastos”, destacou.
O prefeito disse que a economia foi possível com “fiscalização, negociação de contratos, negociando contrato por contrato, chamando os fornecedores para negociar, cortando o que é supérfluo”.
Florêncio ressaltou que a economia foi feita sem diminuir “nenhum serviço”. “A gente conseguiu aumentar esses serviços, inclusive, inaugurando novos equipamentos”, disse ele.
OVALE Cast contou com a participação do editor-chefe de OVALE, Guilhermo Codazzi, e do repórter especial Xandu Alves. O episódio está disponível nos canais de OVALE no Youtube Spotify, além das redes sociais e no site do jornal.