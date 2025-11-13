Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros em Taubaté na tarde desta quinta-feira (13), por volta das 14h. O crime ocorreu na rua Zita de Azevedo Rossi, esquina com a rua Brasilina Moreira dos Santos, no bairro Parque Três Marias.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como Maycon Douglas Rosa Marinho Santos. Segundo apuração preliminar, o adolescente deslocava-se a pé pela via quando foi surpreendido por disparos de arma de fogo, vindo a cair ao solo na esquina.
No local, foram constatadas três perfurações por projéteis de arma de fogo no corpo de Maycon: uma com entrada na região dorsal direita e saída no tórax esquerdo, outra na coxa direita e mais uma na coxa esquerda. Não foram localizadas cápsulas deflagradas na cena do crime.
Não há detalhes do crime, porém uma testemunha relatou que ouviu ao menos cinco disparos de arma de fogo e o barulho de moto deixando o local.
Os policiais civis estiveram no local e iniciaram a busca pelo assassino. A Polícia Civol busca imagens de câmeras de segurança no local.