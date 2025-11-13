Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros em Taubaté na tarde desta quinta-feira (13), por volta das 14h. O crime ocorreu na rua Zita de Azevedo Rossi, esquina com a rua Brasilina Moreira dos Santos, no bairro Parque Três Marias.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como Maycon Douglas Rosa Marinho Santos. Segundo apuração preliminar, o adolescente deslocava-se a pé pela via quando foi surpreendido por disparos de arma de fogo, vindo a cair ao solo na esquina.