A Câmara de Taubaté vai promover nessa sexta-feira (14), a partir das 14h, uma audiência pública para debater o projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que faz a revisão da planta genérica de valores imobiliários. Caso aprovado pelos vereadores, o texto resultará em aumento de até 1.382% no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A realização da audiência foi proposta pelo governo e aprovada pelos vereadores. O evento será transmitido ao vivo pela TV Câmara. Durante as atividades, será possível enviar questionamentos pelo Whatsapp (12) 3625-9501.