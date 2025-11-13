13 de novembro de 2025
LUTO NA REGIÃO

‘Não consigo fechar os olhos sem te ver’, diz irmã de Naila

Reprodução
Naila Aparecida era reconhecida pela dedicação e carinho com as crianças
Naila Aparecida era reconhecida pela dedicação e carinho com as crianças

O falecimento de Naila Aparecida Moreira dos Santos comoveu a região e deixou em luto seus familiares. Ela era auxiliar de Desenvolvimento Infantil da Creche Municipal da Vila Amélia, em São Sebastião, e morreu na última terça-feira (11). A causa da morte não foi divulgada.

Nas redes sociais, centenas de mensagens lamentaram a partida precoce da jovem auxiliar de educação. Uma das mais emocionantes foi de Andressa Marie Caetano.

“Minha irmã, meu amor. A ficha não cai, não consigo fechar os olhos sem te ver, sem ver aquela cena. A saudade aperta e dói muito, mas eu tô tentando ser forte pela nossa menininha e prometo que ela nunca vai te esquecer”, disse.

“Cuida dela daí de cima, que aqui ela está sendo muito bem cuidada e amada, como vc sempre soube que ela seria. Descanse em Paz. Eu Te Amo”, completou Andressa.

Rosana Apolinário comentou: "Depressão é coisa séria não é frescura. Que Deus a receba em sua glória e dê o consolo aos familiares".

Reconhecimento.

Naila era reconhecida pela dedicação e carinho com as crianças, atuando com comprometimento e sensibilidade no cuidado e na educação dos pequenos. Colegas e familiares descreveram a profissional como uma pessoa alegre, generosa e sempre disposta a ajudar, deixando um legado de afeto e amizade entre todos que conviveram com ela.

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Educação, manifestou condolências, destacando o compromisso e a doçura com que Naila desempenhava suas funções na creche.

“Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade e condolências aos familiares, amigos e colegas de trabalho, desejando força e conforto para enfrentar esta perda irreparável”, diz a nota da pasta.

O velório e o sepultamento foram acompanhados por familiares, amigos e colegas de trabalho, que prestaram as últimas homenagens à educadora.

