O falecimento de Naila Aparecida Moreira dos Santos comoveu a região e deixou em luto seus familiares. Ela era auxiliar de Desenvolvimento Infantil da Creche Municipal da Vila Amélia, em São Sebastião, e morreu na última terça-feira (11). A causa da morte não foi divulgada.
Nas redes sociais, centenas de mensagens lamentaram a partida precoce da jovem auxiliar de educação. Uma das mais emocionantes foi de Andressa Marie Caetano.
“Minha irmã, meu amor. A ficha não cai, não consigo fechar os olhos sem te ver, sem ver aquela cena. A saudade aperta e dói muito, mas eu tô tentando ser forte pela nossa menininha e prometo que ela nunca vai te esquecer”, disse.
“Cuida dela daí de cima, que aqui ela está sendo muito bem cuidada e amada, como vc sempre soube que ela seria. Descanse em Paz. Eu Te Amo”, completou Andressa.
Rosana Apolinário comentou: "Depressão é coisa séria não é frescura. Que Deus a receba em sua glória e dê o consolo aos familiares".
Reconhecimento.
Naila era reconhecida pela dedicação e carinho com as crianças, atuando com comprometimento e sensibilidade no cuidado e na educação dos pequenos. Colegas e familiares descreveram a profissional como uma pessoa alegre, generosa e sempre disposta a ajudar, deixando um legado de afeto e amizade entre todos que conviveram com ela.
A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Educação, manifestou condolências, destacando o compromisso e a doçura com que Naila desempenhava suas funções na creche.
“Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade e condolências aos familiares, amigos e colegas de trabalho, desejando força e conforto para enfrentar esta perda irreparável”, diz a nota da pasta.
O velório e o sepultamento foram acompanhados por familiares, amigos e colegas de trabalho, que prestaram as últimas homenagens à educadora.