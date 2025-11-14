O RMVale deve ser marcado por instabilidade e variação de nuvens, com pancadas de chuva previstas em diferentes horários do dia. De acordo com dados do Climatempo, as cidades da região terão temperaturas amenas, especialmente no sábado (15), e tendência de calor com aumento das máximas no domingo (16).
Em São José dos Campos, o sábado será de sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva rápida durante o dia e à noite. A temperatura varia entre 18°C e 25°C, com umidade de 87%. No domingo, o cenário se repete, com sol entre nuvens e pancadas isoladas; as temperaturas sobem um pouco, ficando entre 19°C e 28°C.
Já em Taubaté, a previsão também indica chuvas passageiras nos dois dias. No sábado, os termômetros variam de 19°C a 27°C, enquanto no domingo as máximas chegam a 29°C, com umidade média de 86%.
Em Guaratinguetá, o sábado deve ter sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite, com temperaturas entre 19°C e 25°C. No domingo, o sol aparece com mais força, mas ainda há chance de chuva rápida; as temperaturas oscilam de 19°C a 27°C.
No Litoral Norte, Caraguatatuba terá um fim de semana de tempo instável. No sábado, o céu deve ficar nublado, com pancadas de chuva à noite e temperaturas entre 19°C e 21°C. No domingo, o sol aparece mais, mas ainda pode chover de forma passageira; a máxima sobe para 25°C.
Em Campos do Jordão, o clima será típico da serra, com temperaturas amenas e alta umidade. No sábado, a previsão é de sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite, com mínima de 16°C e máxima de 23°C. No domingo, o dia deve começar nublado e chuvoso, com possibilidade de temporal à tarde e noite também com chuva. As temperaturas variam entre 17°C e 22°C.
Assim, o fim de semana promete ser de tempo abafado, intercalando sol e pancadas de chuva rápidas, típico do período de transição para o verão na RMVale.