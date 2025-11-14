O RMVale deve ser marcado por instabilidade e variação de nuvens, com pancadas de chuva previstas em diferentes horários do dia. De acordo com dados do Climatempo, as cidades da região terão temperaturas amenas, especialmente no sábado (15), e tendência de calor com aumento das máximas no domingo (16).

Em São José dos Campos, o sábado será de sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva rápida durante o dia e à noite. A temperatura varia entre 18°C e 25°C, com umidade de 87%. No domingo, o cenário se repete, com sol entre nuvens e pancadas isoladas; as temperaturas sobem um pouco, ficando entre 19°C e 28°C.