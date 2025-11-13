13 de novembro de 2025
Começa hoje a pré-venda de ingressos para o Desafio das Estrelas

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
A pré-venda de ingressos para o Desafio das Estrelas – Amigos do Romário x Estrelas começa nesta quinta-feira (13), a partir das 17h57, com valores promocionais para o público que quiser garantir presença no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.

O evento acontece no dia 14 de dezembro e promete reunir grandes ídolos do futebol brasileiro em um encontro histórico.

A pré-venda terá duração de 48 horas, encerrando-se no sábado (15). Durante esse período, os ingressos estarão disponíveis por preços simbólicos para incentivar a participação do público:

  • Arquibancada: R$ 25,00
  • Cadeira coberta: R$ 40,00

As vendas serão realizadas pelo link disponível na bio dos canais oficiais do evento. Após a pré-venda, os valores voltam aos preços normais.

O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa realizada no Estádio Martins Pereira, que também será o palco da partida beneficente. O preparador físico dos pentacampeões, Robertinho, participou do evento e confirmou presença em São José dos Campos no dia do jogo.

Esta será a primeira vez que o pentacampeão Romário vem à cidade para jogar, ao lado de outros quatro campeões mundiais. O clima é de expectativa para uma partida que promete emoção dentro e fora de campo.

Além do espetáculo esportivo, o Desafio das Estrelas tem caráter solidário: toda a arrecadação será destinada ao Instituto Souza Araújo e ao Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos.

Na noite de ontem, durante o Leilão Galáticos, em São Paulo, o 7º lote relacionado ao projeto foi arrematado por R$ 180 mil, reforçando a relevância do evento, que une futebol, entretenimento e solidariedade.

“O Desafio das Estrelas é mais do que um jogo. É um momento de celebração, solidariedade e alegria. Trazer Romário e outros pentacampeões para São José dos Campos é uma oportunidade única para a cidade viver o espírito do futebol e ajudar quem mais precisa”, afirma Leonardo Morais, idealizador e realizador do evento.

Da esquerda para a direita: Sr. Robertinho e Leonardo Moraes durante Coletiva de Imprensa no Estádio Marrins Pereira.

Serviço

Desafio das Estrelas – Amigos do Romário x Estrelas

Estádio Martins Pereira – São José dos Campos

14 de dezembro (domingo)

Ingressos: link na bio

