A pré-venda de ingressos para o Desafio das Estrelas – Amigos do Romário x Estrelas começa nesta quinta-feira (13), a partir das 17h57, com valores promocionais para o público que quiser garantir presença no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O evento acontece no dia 14 de dezembro e promete reunir grandes ídolos do futebol brasileiro em um encontro histórico.