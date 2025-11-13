A pré-venda de ingressos para o Desafio das Estrelas – Amigos do Romário x Estrelas começa nesta quinta-feira (13), a partir das 17h57, com valores promocionais para o público que quiser garantir presença no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.
O evento acontece no dia 14 de dezembro e promete reunir grandes ídolos do futebol brasileiro em um encontro histórico.
A pré-venda terá duração de 48 horas, encerrando-se no sábado (15). Durante esse período, os ingressos estarão disponíveis por preços simbólicos para incentivar a participação do público:
- Arquibancada: R$ 25,00
- Cadeira coberta: R$ 40,00
As vendas serão realizadas pelo link disponível na bio dos canais oficiais do evento. Após a pré-venda, os valores voltam aos preços normais.
O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa realizada no Estádio Martins Pereira, que também será o palco da partida beneficente. O preparador físico dos pentacampeões, Robertinho, participou do evento e confirmou presença em São José dos Campos no dia do jogo.
Esta será a primeira vez que o pentacampeão Romário vem à cidade para jogar, ao lado de outros quatro campeões mundiais. O clima é de expectativa para uma partida que promete emoção dentro e fora de campo.
Além do espetáculo esportivo, o Desafio das Estrelas tem caráter solidário: toda a arrecadação será destinada ao Instituto Souza Araújo e ao Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos.
Na noite de ontem, durante o Leilão Galáticos, em São Paulo, o 7º lote relacionado ao projeto foi arrematado por R$ 180 mil, reforçando a relevância do evento, que une futebol, entretenimento e solidariedade.
“O Desafio das Estrelas é mais do que um jogo. É um momento de celebração, solidariedade e alegria. Trazer Romário e outros pentacampeões para São José dos Campos é uma oportunidade única para a cidade viver o espírito do futebol e ajudar quem mais precisa”, afirma Leonardo Morais, idealizador e realizador do evento.
Da esquerda para a direita: Sr. Robertinho e Leonardo Moraes durante Coletiva de Imprensa no Estádio Marrins Pereira.
Serviço
Desafio das Estrelas – Amigos do Romário x Estrelas
Estádio Martins Pereira – São José dos Campos
14 de dezembro (domingo)
Ingressos: link na bio