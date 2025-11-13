Após ter o julgamento adiado em outubro, Edcarlos de Oliveira Rocha, de 53 anos, vai a julgamento pelo Tribunal do Júri na próxima terça-feira (18). Ele é acusado de matar um fazendeiro de 75 anos e de sequestrar e violentar a filha dele, então com 11 anos, no Vale do Paraíba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O julgamento foi marcado anteriormente para 21 de outubro, no Fórum de São Luiz do Paraitinga. No entanto, um dos jurados alegou que tinha relação com uma das partes, o que comprometeu sua participação no júri. O conselho de sentença (jurados) foi dissolvido e o julgamento foi remarcado para 18 de novembro, também em São Luiz do Paraitinga.