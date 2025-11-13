A Câmara de Taubaté vai promover nessa sexta-feira (14), a partir das 9h, uma audiência pública para debater o projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que visa criar a taxa de lixo no município.
A realização da audiência foi proposta pelo governo e aprovada pelos vereadores. O evento será transmitido ao vivo pela TV Câmara. Durante as atividades, será possível enviar questionamentos pelo Whatsapp (12) 3625-9501.
Lido na sessão de 4 de novembro, o projeto precisa ser votado em até 45 dias, pois o prefeito solicitou regime de urgência - caso isso não ocorra, a pauta da Câmara ficará travada. Caso o objetivo do governo seja alcançado, de aprovar a proposta ainda esse ano, a taxa já poderá ser cobrada em 2026.
Taxa.
Segundo o projeto, a taxa poderá ser paga em cota única ou em até 12 parcelas anuais. O valor será vinculado à UFMT (Unidade Fiscal do Município de Taubaté), que é atualizada a cada ano, com base na inflação - atualmente, está em R$ 269,42.
Com base na UFMT de 2025, a taxa de lixo a ser paga por residências será de R$ 1,8 por metro quadrado de área construída do imóvel. Ou seja, uma casa de 80 metros quadrados pagaria R$ 144 de taxa. Para comércios, seria de R$ 3 vezes por metro. Para indústria, R$ 10/metro. E para terrenos, R$ 0,10/metro.
O projeto também estabelece valores mínimos e máximos para a taxa: de R$ 5 a R$ 1.000 para residências; de R$ 10 a R$ 20.000 para comércios e indústrias; e de R$ 2 a R$ 500 para terrenos.
Arrecadação.
Segundo o projeto, as 81.772 residências existentes na cidade irão pagar, em média, R$ 343,66 de taxa. Nos 10.403 imóveis comerciais, a taxa média será de R$ 1.265,79.
Nas 289 indústrias do município, a taxa média será de R$ 14.256,18. E nos 24.948 terrenos, de R$ 328,01.
Ainda de acordo com o projeto, a Prefeitura gasta anualmente R$ 51 milhões com coleta, transbordo e destinação final dos resíduos. Com a taxa de lixo, a estimativa é arrecadar R$ 47,4 milhões por ano.
Cobrança.
A criação da taxa de lixo em Taubaté foi proposta pela primeira vez em julho de 2021, pelo então prefeito José Saud (PP). O projeto, no entanto, não chegou a ser votado e foi retirado em abril de 2024, ainda na gestão passada.
No novo projeto, Sérgio alegou que a Política Nacional de Saneamento Básico, de 2007, e o Novo Marco Legal do Saneamento, de 2020, obrigam todos os entes federativos "a assegurar a sustentabilidade econômico-financeira dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos". E que, por isso, a criação da taxa de lixo seria "medida necessária para atender à legislação federal e garantir a continuidade e qualidade do serviço prestado a todos os taubateanos".
O prefeito ressaltou no texto que, "para assegurar justiça social", serão isentos os "contribuintes em situação de vulnerabilidade inscritos no Cadastro Único". "A aprovação deste projeto é medida de responsabilidade fiscal, social e ambiental, necessária para garantir um serviço essencial de forma contínua, eficiente e sustentável, preservando a saúde pública e a qualidade de vida da população da nossa cidade".