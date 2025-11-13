A Câmara de Taubaté vai promover nessa sexta-feira (14), a partir das 9h, uma audiência pública para debater o projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que visa criar a taxa de lixo no município.

A realização da audiência foi proposta pelo governo e aprovada pelos vereadores. O evento será transmitido ao vivo pela TV Câmara. Durante as atividades, será possível enviar questionamentos pelo Whatsapp (12) 3625-9501.