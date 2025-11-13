“Nois que tá roubando Uber. Seus lock do carario”, diz o texto. Eles também publicaram fotos, e um deles empunha a mesma arma (simulacro) que foi apreendida pela PM. Aparentemente, segundo a polícia, foi um dos criminosos que enviou as mensagens.

A prisão.

Após receber a informação do roubo, o patrulhamento foi intensificado e o veículo foi localizado no bairro Novo Horizonte, na zona leste de São José. Os policiais visualizaram três pessoas dentro do carro. Ao receber ordem de parada, o motorista desobedeceu e iniciou uma fuga, dando início a um breve acompanhamento.

Nas proximidades da Praça 1º de Maio, dois suspeitos abandonaram o veículo e fugiram a pé. Eles tentaram se esconder em estabelecimentos comerciais da região, mas foram localizados e detidos com o apoio de equipes de outras viaturas e do CSI (Centro de Segurança e Inteligência).