Crime ostentação.
A ideia de publicar nas redes sociais a autoria de um roubo a um motorista de aplicativo não deu muito certo para dois criminosos de São José dos Campos. Ambos acabaram presos pela Polícia Militar após publicar no Instagram.
A dupla, que tem 18 e 22 anos, foi presa nesta quinta-feira (13) após um roubo seguido de cárcere privado na zona leste de São José dos Campos.
O caso foi atendido por equipes do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) após a corporação receber a denúncia de que um Fiat Mobi cinza havia sido roubado por dois indivíduos armados.
Os policiais descobriram que, por volta de 12h30 desta quinta, os ladrões enviaram mensagem para o perfil do Instagram de um grupo de imprensa, na qual se intitulam como quem estava “roubando Uber”.
“Nois que tá roubando Uber. Seus lock do carario”, diz o texto. Eles também publicaram fotos, e um deles empunha a mesma arma (simulacro) que foi apreendida pela PM. Aparentemente, segundo a polícia, foi um dos criminosos que enviou as mensagens.
A prisão.
Após receber a informação do roubo, o patrulhamento foi intensificado e o veículo foi localizado no bairro Novo Horizonte, na zona leste de São José. Os policiais visualizaram três pessoas dentro do carro. Ao receber ordem de parada, o motorista desobedeceu e iniciou uma fuga, dando início a um breve acompanhamento.
Nas proximidades da Praça 1º de Maio, dois suspeitos abandonaram o veículo e fugiram a pé. Eles tentaram se esconder em estabelecimentos comerciais da região, mas foram localizados e detidos com o apoio de equipes de outras viaturas e do CSI (Centro de Segurança e Inteligência).
Durante a ação, os policiais identificaram que a terceira pessoa dentro do carro era o proprietário do veículo, que estava sendo mantido como refém pelos criminosos. No interior do automóvel, foram apreendidos uma faca e um simulacro de arma de fogo, utilizados no crime. Tal simulacro, segundo a PM, é o mesmo que aparece na mensagem enviada à rede social.
Os dois detidos foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos, onde o registro da ocorrência segue em andamento.