Conhecido como ‘Matador da Bíblia’, Celso Ricardo de Oliveira, 46 anos, completou 18 meses de internação no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Taubaté, mais conhecido como Casa de Custódia.

Ele está detido na unidade desde que uma perícia constatou insanidade mental e levou a Justiça a determinar a custódia dele em hospital psiquiátrico do sistema prisional.