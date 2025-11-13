13 de novembro de 2025
CÁRCERE PRIVADO

AGORA: PM prende 2 criminosos por roubo e cárcere privado em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/ Polícia Militar

A Polícia Militar prendeu, nesta quinta-feira (13), dois criminosos envolvidos em um roubo seguido de cárcere privado na zona leste de São José dos Campos.

O caso foi atendido por equipes do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) após a corporação receber a denúncia de que um Fiat Mobi cinza havia sido roubado por dois indivíduos armados.

De acordo com a PM, o patrulhamento foi intensificado imediatamente e, em pouco tempo, o veículo foi localizado no bairro Novo Horizonte. Os policiais visualizaram três pessoas dentro do carro. Ao receber ordem de parada, o motorista desobedeceu e iniciou uma fuga, dando início a um breve acompanhamento.

Nas proximidades da Praça 1º de Maio, dois suspeitos abandonaram o veículo e fugiram a pé. Eles tentaram se esconder em estabelecimentos comerciais da região, mas foram localizados e detidos graças ao apoio das equipes de outras viaturas e do CSI (Centro de Segurança e Inteligência).

Durante a ação, os policiais identificaram que a terceira pessoa dentro do carro era o proprietário do veículo, que estava sendo mantido como refém pelos criminosos. No interior do automóvel, foram apreendidos uma faca e um simulacro de arma de fogo utilizados no crime.

Os dois detidos foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária, onde o registro da ocorrência segue em andamento.

