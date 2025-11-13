A Polícia Militar prendeu, nesta quinta-feira (13), dois criminosos envolvidos em um roubo seguido de cárcere privado na zona leste de São José dos Campos.



O caso foi atendido por equipes do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) após a corporação receber a denúncia de que um Fiat Mobi cinza havia sido roubado por dois indivíduos armados.

