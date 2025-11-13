A estudante Amanda Lie, de 11 anos, foi encontrada com vida após estar desaparecida desde a última quarta-feira (12), em São José dos Campos. Ela foi encontrada no mesmo dia que desapareceu, pondo fim à angústia da família.

“Foi encontrada e está tudo bem com ela”, disse a mãe, que divulgou o desaparecimento nas redes sociais para obter informações sobre a filha.