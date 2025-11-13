13 de novembro de 2025
FIM DA ANGÚSTIA

Estudante de 11 anos é achada com vida após desaparecer em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Estudante Amanda Lie, de 11 anos, foi encontrada em São José
A estudante Amanda Lie, de 11 anos, foi encontrada com vida após estar desaparecida desde a última quarta-feira (12), em São José dos Campos. Ela foi encontrada no mesmo dia que desapareceu, pondo fim à angústia da família.

“Foi encontrada e está tudo bem com ela”, disse a mãe, que divulgou o desaparecimento nas redes sociais para obter informações sobre a filha.

De acordo com a publicação, Amanda desapareceu após sair da rua Guanahani, na Vila Rubi, e seguir em direção à avenida Heitor Villa Lobos, na região central de São José, às 16h30 de quarta-feira.

Na ocasião, ela usava calça laranja, camiseta creme com uma capivara na frente, tênis preto com detalhes em roxo e uma mochila azul.

