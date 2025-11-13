A estudante Amanda Lie, de 11 anos, foi encontrada com vida após estar desaparecida desde a última quarta-feira (12), em São José dos Campos. Ela foi encontrada no mesmo dia que desapareceu, pondo fim à angústia da família.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
“Foi encontrada e está tudo bem com ela”, disse a mãe, que divulgou o desaparecimento nas redes sociais para obter informações sobre a filha.
De acordo com a publicação, Amanda desapareceu após sair da rua Guanahani, na Vila Rubi, e seguir em direção à avenida Heitor Villa Lobos, na região central de São José, às 16h30 de quarta-feira.
Na ocasião, ela usava calça laranja, camiseta creme com uma capivara na frente, tênis preto com detalhes em roxo e uma mochila azul.