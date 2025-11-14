É jogo atrasado? É! É clássico? Também! Neste sábado (15), às 21h (de Brasília), o Campeonato Brasileiro traz um duelo daqueles que param o país: Santos e Palmeiras se enfrentam na mítica Vila Belmiro, em partida válida pela 13ª rodada atrasada da competição. De um lado, o Peixe luta com unhas e dentes para sair do Z-4; do outro, o Verdão defende a liderança e sonha em abrir vantagem rumo ao título.

Com histórias entrelaçadas e rivalidade centenária, o clássico promete fortes emoções, um toque de tensão e, claro, aquele clima de futebol raiz — onde cada dividida é uma batalha e cada gol, uma epopeia.

Onde assistir Santos x Palmeiras ao vivo