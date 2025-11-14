É jogo atrasado? É! É clássico? Também! Neste sábado (15), às 21h (de Brasília), o Campeonato Brasileiro traz um duelo daqueles que param o país: Santos e Palmeiras se enfrentam na mítica Vila Belmiro, em partida válida pela 13ª rodada atrasada da competição. De um lado, o Peixe luta com unhas e dentes para sair do Z-4; do outro, o Verdão defende a liderança e sonha em abrir vantagem rumo ao título.
Com histórias entrelaçadas e rivalidade centenária, o clássico promete fortes emoções, um toque de tensão e, claro, aquele clima de futebol raiz — onde cada dividida é uma batalha e cada gol, uma epopeia.
Onde assistir Santos x Palmeiras ao vivo
TV aberta: Globo
Pay-per-view: Premiere
Horário: 21h (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
Competição: Campeonato Brasileiro – 13ª rodada (jogo atrasado)
Retrospecto do clássico
São nada menos que 314 confrontos oficiais entre Santos e Palmeiras ao longo da história. O Verdão leva vantagem com 138 vitórias, contra 97 triunfos do Peixe e 79 empates. No último encontro, no dia 6 de novembro, o Palmeiras venceu por 2×0 e confirmou a boa fase no Brasileirão. Nos últimos cinco jogos, o Verdão venceu quatro, enquanto o Santos venceu apenas uma vez.
Como chegam as equipes
Santos
O time comandado por Juan Pablo Vojvoda entra em campo completo, disposto a dar o troco no rival. Mayke retorna de suspensão e deve começar jogando, enquanto Neymar segue como o grande nome da equipe. O Peixe aposta na força da Vila Belmiro e no talento individual para sair da zona de rebaixamento e reacender a chama da reação nas últimas rodadas.
Ponto de atenção: equilíbrio entre ataque e defesa — o Santos precisa ser agressivo sem se expor demais aos contra-ataques rápidos do Verdão.
Palmeiras
O Verdão chega como líder do campeonato, mas com uma longa lista de desfalques. Vitor Roque, Gustavo Gómez, Piquerez, Emi Martínez, Ramón Sosa e Facundo Torres foram convocados por suas seleções. Além deles, Allan e Andreas Pereira cumprem suspensão, enquanto Weverton segue no departamento médico. A boa notícia é que Flaco López pode retornar após liberação antecipada da seleção argentina. Mesmo com tantas baixas, o técnico Abel Ferreira promete um time competitivo, com intensidade e pressão desde o início.
Ponto de atenção: manter a compactação defensiva e explorar a velocidade de Felipe Anderson e Bruno Rodrigues nas transições ofensivas.
Prováveis escalações
Santos
Gabriel Brazão, Mayke, Luan Peres, Zé Ivaldo, Souza (Escobar), João Schmidt, Zé Rafael, Gabriel Bontempo, Barreal, Guilherme, Neymar. Técnico: Juan Pablo Vojvoda
Palmeiras
Carlos Miguel, Khellven, Micael, Muriel, Jefté, Bruno Fuchs, Aníbal Moreno, Maurício, Raphael Veiga, Felipe Anderson, Flaco López (Bruno Rodrigues). Técnico: Abel Ferreira
O que está em jogo
Para o Santos, o duelo é praticamente uma final. Uma vitória pode tirar o time da zona da degola e devolver a confiança à torcida. Já o Palmeiras quer se manter no topo e, quem sabe, abrir vantagem sobre o Flamengo, rival direto na briga pelo título. É clássico, é emoção, é Brasil! E na Vila Belmiro, a bola promete contar mais um capítulo vibrante dessa eterna rivalidade alviverde e alvinegra.
