13 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SESSÃO DE CÂMARA

Moradora tenta entregar saco de fezes à prefeita da região; VÍDEO

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Protesto da moradora causou tumulto na sessão da Câmara de Ubatuba
Protesto da moradora causou tumulto na sessão da Câmara de Ubatuba

Uma moradora de Ubatuba tentou entregar um saco com fezes à prefeita da cidade, Flávia Pascoal (PL), durante reunião legislativa na Câmara Municipal. O caso aconteceu na noite de terça-feira (11).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Conhecida por críticas contundentes à administração municipal, Silvia Regina, que já viralizou nas redes sociais por falas durante sessões anteriores, foi contida pela equipe de segurança antes de conseguir se aproximar da prefeita.

O ato, que seria uma forma de protesto contra a atual gestão, causou um breve tumulto, mas a sessão prosseguiu em seguida.

De acordo com informações divulgadas pela página "O Melhor de Ubatuba Memes", a moradora expressou insatisfação com a condução da Prefeitura. No mês passado, ela já havia protagonizado outro episódio polêmico ao espalhar fezes na porta da sede da prefeitura, sendo levada à delegacia e liberada em seguida.

A sessão desta terça-feira também foi marcada por clima de tensão entre a prefeita e os vereadores, com trocas de críticas sobre projetos.  Entre os temas debatidos estavam o empréstimo de R$ 120 milhões para o hospital municipal, a desvinculação de 50% da TPA e a revisão da Planta Genérica de Valores.

* Com informações da rádio Costa Azul

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários