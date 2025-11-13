Uma moradora de Ubatuba tentou entregar um saco com fezes à prefeita da cidade, Flávia Pascoal (PL), durante reunião legislativa na Câmara Municipal. O caso aconteceu na noite de terça-feira (11).
Conhecida por críticas contundentes à administração municipal, Silvia Regina, que já viralizou nas redes sociais por falas durante sessões anteriores, foi contida pela equipe de segurança antes de conseguir se aproximar da prefeita.
O ato, que seria uma forma de protesto contra a atual gestão, causou um breve tumulto, mas a sessão prosseguiu em seguida.
De acordo com informações divulgadas pela página "O Melhor de Ubatuba Memes", a moradora expressou insatisfação com a condução da Prefeitura. No mês passado, ela já havia protagonizado outro episódio polêmico ao espalhar fezes na porta da sede da prefeitura, sendo levada à delegacia e liberada em seguida.
A sessão desta terça-feira também foi marcada por clima de tensão entre a prefeita e os vereadores, com trocas de críticas sobre projetos. Entre os temas debatidos estavam o empréstimo de R$ 120 milhões para o hospital municipal, a desvinculação de 50% da TPA e a revisão da Planta Genérica de Valores.
* Com informações da rádio Costa Azul