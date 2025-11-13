Uma moradora de Ubatuba tentou entregar um saco com fezes à prefeita da cidade, Flávia Pascoal (PL), durante reunião legislativa na Câmara Municipal. O caso aconteceu na noite de terça-feira (11).

Conhecida por críticas contundentes à administração municipal, Silvia Regina, que já viralizou nas redes sociais por falas durante sessões anteriores, foi contida pela equipe de segurança antes de conseguir se aproximar da prefeita.