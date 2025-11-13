A Polícia Civil de Guaratinguetá faz buscas para encontrar o homem que tentou sequestrar uma estudante de 14 anos da cidade. A menina foi encontrada em Roseira depois de ter sido levada pelo suspeito, na manhã de quarta-feira (12). Ela teria ficado mais de cinco horas com o homem.

A adolescente foi vítima de uma suspeita de sequestro relâmpago e cárcere privado. Ela foi levada da escola Maria Júlia, no bairro Jardim do Vale, em Guaratinguetá, e só foi encontrada no período da tarde. Nathalia agora está bem e junto da família.