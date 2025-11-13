Familiares e amigos se despediram de Ana Paula Ribeiro Pinesso, 52 anos, que morreu na última terça-feira (11). A causa da morte não foi divulgada.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O corpo de Ana Paula foi sepultado no Cemitério Parque das Oliveiras, em Guaratinguetá, na terça-feira. Ela deixa uma filha.
Moradora do bairro Bom Jardim, Ana Paula era considerada uma batalhadora por melhorias na região e uma pessoa querida e amada por quem a conhecia.
Nas redes sociais, centenas de mensagens lamentaram a morte de Ana Paula, além de prestarem as últimas homenagens à moradora de Guaratinguetá.
“Minha irmã querida, que partida repentina foi essa? Estamos sem chão. Tenho certeza que estás no colo da mãezinha Aparecida. Obrigada por tanto e obrigada por ter permitido viver ao seu lado. Estaremos sempre juntas”, disse Ana Lucia Marcato.
Em um longo desabafo pelas redes sociais, em forma de texto, a irmã Denise Pinesso lamentou a morte de Ana Paula, além de reviver passagens com ela.
“Minha irmã mais velha. Conheci primeiro teu nome. Por anos você habitou meu imaginário. Até o dia do reencontro. Nos reconhecemos sem nunca nos termos visto. Você recebeu seus irmãos por parte de pai de braços abertos, sem mágoas. Amando e agregando os seus. Amor escandaloso, escancarado, intenso, gritado aos quatro ventos”, disse Denise.
“Você viveu de forma intensa e apaixonada, na luz e na sombra. Não sei muito o que dizer, sua passagem ainda soa como algo surreal. Quero apenas deixar registrado meu amor e meu agradecimento por esses anos de vida compartilhada, feita de risos, festa, confidências, perrengues e amizade. E pelo presente que é a Anna Júlia nas nossas vidas”, completou.
Fernando Fernandes comentou: “Minha vizinha no Bom Jardim, uma pessoa muito dedicada e que estava lutando bravamente por melhorias no bairro. Meus sentimentos aos familiares e que Deus conforte o coração de todos pela perda”.
Valeria Campos escreveu: “Senhor, uma pessoa maravilhosa, alegre e cheia de vida, uma filha linda, eram super companheiras. Que o Senhor a receba de braços abertos e ampare sua filha! Eram inseparáveis”.