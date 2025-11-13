Familiares e amigos se despediram de Ana Paula Ribeiro Pinesso, 52 anos, que morreu na última terça-feira (11). A causa da morte não foi divulgada.

O corpo de Ana Paula foi sepultado no Cemitério Parque das Oliveiras, em Guaratinguetá, na terça-feira. Ela deixa uma filha.