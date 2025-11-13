O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) reduziu a pena de Davi Izaque Martins da Silva, condenado em abril deste ano pelo Tribunal do Júri de Rio Preto pelo feminicídio da médica Thallita da Cruz Fernandes, 28 anos, de Guaratinguetá.

A sentença, que inicialmente era de 31 anos e seis meses de prisão, passou para 25 anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado.