Um dos maiores justiceiros do país, o ex-policial militar Florisvaldo de Oliveira, conhecido como ‘Cabo Bruno’, foi assassinado aos 53 anos em Pindamonhangaba, em 26 de setembro de 2012.

Na ocasião, ele voltava para casa após participar de um culto na cidade de Aparecida. O crime ocorreu às 23h45, no bairro Quadra Coberta. Até hoje, ninguém foi preso pelo crime.

