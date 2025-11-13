A polícia de Nova York investiga um caso macabro após mãe e filho serem encontrados mortos e mumificados dentro de um apartamento no Brooklyn, nos Estados Unidos. Segundo as autoridades, os corpos estavam no local há pelo menos três semanas antes de serem descobertos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os cadáveres foram localizados na tarde de quarta-feira (12), após vizinhos reclamarem de um cheiro forte e persistente que se espalhava pelo prédio. Policiais foram acionados para uma verificação de bem-estar e encontraram as vítimas (uma idosa de 80 anos e seu filho de 52) já em estado avançado de decomposição.