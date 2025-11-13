A polícia de Nova York investiga um caso macabro após mãe e filho serem encontrados mortos e mumificados dentro de um apartamento no Brooklyn, nos Estados Unidos. Segundo as autoridades, os corpos estavam no local há pelo menos três semanas antes de serem descobertos.
Os cadáveres foram localizados na tarde de quarta-feira (12), após vizinhos reclamarem de um cheiro forte e persistente que se espalhava pelo prédio. Policiais foram acionados para uma verificação de bem-estar e encontraram as vítimas (uma idosa de 80 anos e seu filho de 52) já em estado avançado de decomposição.
“É realmente horrível. O cheiro era o mais forte que já senti. Dava quase para sentir o gosto”, relatou um policial que participou da ocorrência, ao jornal New York Post.
O porteiro do prédio contou que o homem costumava visitar a mãe regularmente, mas não era visto há pelo menos duas semanas. Um vizinho também relatou que havia feito várias queixas sobre o odor, acreditando inicialmente que se tratava de lixo acumulado.
“O cheiro vinha em ondas. A equipe de manutenção até borrifava aromatizador para tentar disfarçar”, contou o morador.
De acordo com a polícia, não havia sinais de violência ou arrombamento no apartamento. A causa das mortes ainda não foi determinada, mas os investigadores acreditam que não há indícios de crime até o momento.
Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Nova York, que realizará exames para identificar as causas exatas do óbito.