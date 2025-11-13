Um menino de dois anos, identificado como Kayron Agaab Isidoro Lima, foi encontrado sem vida dentro de casa pela própria mãe, que entrou em desespero ao perceber que o filho não respirava mais.
A tragédia abalou a comunidade do bairro Ayrton Senna, em Colatina (ES), na manhã desta quarta-feira (12).
De acordo com familiares, o menino começou a passar mal entre domingo e segunda-feira, apresentando febre e episódios de vômito. Preocupada, a mãe o levou ao Pronto Atendimento do bairro Ayrton Senna na segunda (10). Ele foi medicado e liberado para continuar o tratamento em casa.
Na noite seguinte, Kayron dormiu normalmente, mas, ao amanhecer, a mãe notou que o corpo da criança estava gelado e sem sinais vitais. Em choque, ela acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Polícia Militar.
Os socorristas constataram o óbito ainda no local. Segundo o médico que atendeu à ocorrência, não havia sinais de violência ou lesões, o que indica que a morte pode ter ocorrido por causas naturais ou complicações de saúde.
O corpo do menino foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, onde passará por exames periciais para determinar a causa exata da morte. O caso comoveu vizinhos e familiares, que relataram que Kayron era uma criança alegre e brincalhona.
A Polícia Civil acompanha o caso, e o resultado dos exames deve ser divulgado nos próximos dias.