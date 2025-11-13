Um menino de dois anos, identificado como Kayron Agaab Isidoro Lima, foi encontrado sem vida dentro de casa pela própria mãe, que entrou em desespero ao perceber que o filho não respirava mais.

A tragédia abalou a comunidade do bairro Ayrton Senna, em Colatina (ES), na manhã desta quarta-feira (12).

