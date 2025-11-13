Uma estudante de 14 anos de Guaratinguetá foi encontrada com vida após ter sido levada por um morador de rua, que a ameaçou de violência, segundo relato da mãe. A menina teria ficado em poder do andarilho por mais de cinco horas.

A jovem Nathalia, moradora do Jardim do Vale, em Guaratinguetá, desapareceu após ir para a escola, por volta de 7h de quarta-feira (12).