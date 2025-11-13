Uma estudante de 14 anos de Guaratinguetá foi encontrada com vida após ter sido levada por um morador de rua, que a ameaçou de violência, segundo relato da mãe. A menina teria ficado em poder do andarilho por mais de cinco horas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A jovem Nathalia, moradora do Jardim do Vale, em Guaratinguetá, desapareceu após ir para a escola, por volta de 7h de quarta-feira (12).
A mãe recebeu uma mensagem de uma colega da filha dizendo que Nathalia não estava na escola. “Entrei em desespero, porque ela saiu de casa para ir à escola”, disse a mãe.
Ela disse que começou a divulgar o desaparecimento nas redes sociais para tentar encontrar a filha. “Uma mulher comentou que a viu num ônibus pedindo dinheiro, na companhia de um homem alto. Entrei mais em desespero ainda”, contou a mãe.
Segundo ela, a filha chegou atrasada à escola na quarta e o homem em situação de rua aproveitou que ela estava sozinha e a ameaçou. “Ele a obrigou a entrar num ônibus e a pedir dinheiro, sob ameaça de violência. Eles foram até Aparecida e depois a pé até Roseira”, afirmou a mãe.
Em Roseira, ainda segundo a mãe, o homem teria tentado obter uma passagem de ônibus no serviço social da cidade para ir até Ubatuba com Nathalia. Na unidade, no entanto, os servidores desconfiaram e pediram para ele ir até a delegacia com a menina.
“Ele dizia que Nathalia era irmã dele, mas o pessoal do serviço social de Roseira desconfiou. Ele disse que ia comprar cigarro e fugiu. Foi quando minha filha pediu socorro”, contou a mãe.
A família foi avisada e conseguiu resgatar Nathalia na tarde de quarta, em Roseira. Ela estava com bolhas nos pés e queimada de sol, em razão de ter caminhado até Roseira. No mais, segundo a mãe, está bem de saúde.
“Ela está bastante assustada, porque é uma menina que não sabe andar de ônibus sozinha. Ela ficou com muito medo do homem que a ameaçava”, disse a mãe.
Ela contou que registrou um boletim de ocorrência e que investigadores de Guaratinguetá já procuram o suspeito.