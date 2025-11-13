13 de novembro de 2025
FAMÍLIA DESESPERADA

Menina é achada com vida após ser levada por andarilho no Vale

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Jovem estudante foi encontrada pela família
Jovem estudante foi encontrada pela família

Uma estudante de 14 anos de Guaratinguetá foi encontrada com vida após ter sido levada por um morador de rua, que a ameaçou de violência, segundo relato da mãe. A menina teria ficado em poder do andarilho por mais de cinco horas.

A jovem Nathalia, moradora do Jardim do Vale, em Guaratinguetá, desapareceu após ir para a escola, por volta de 7h de quarta-feira (12).

A mãe recebeu uma mensagem de uma colega da filha dizendo que Nathalia não estava na escola. “Entrei em desespero, porque ela saiu de casa para ir à escola”, disse a mãe.

Ela disse que começou a divulgar o desaparecimento nas redes sociais para tentar encontrar a filha. “Uma mulher comentou que a viu num ônibus pedindo dinheiro, na companhia de um homem alto. Entrei mais em desespero ainda”, contou a mãe.

Segundo ela, a filha chegou atrasada à escola na quarta e o homem em situação de rua aproveitou que ela estava sozinha e a ameaçou. “Ele a obrigou a entrar num ônibus e a pedir dinheiro, sob ameaça de violência. Eles foram até Aparecida e depois a pé até Roseira”, afirmou a mãe.

Em Roseira, ainda segundo a mãe, o homem teria tentado obter uma passagem de ônibus no serviço social da cidade para ir até Ubatuba com Nathalia. Na unidade, no entanto, os servidores desconfiaram e pediram para ele ir até a delegacia com a menina.

“Ele dizia que Nathalia era irmã dele, mas o pessoal do serviço social de Roseira desconfiou. Ele disse que ia comprar cigarro e fugiu. Foi quando minha filha pediu socorro”, contou a mãe.

A família foi avisada e conseguiu resgatar Nathalia na tarde de quarta, em Roseira. Ela estava com bolhas nos pés e queimada de sol, em razão de ter caminhado até Roseira. No mais, segundo a mãe, está bem de saúde.

“Ela está bastante assustada, porque é uma menina que não sabe andar de ônibus sozinha. Ela ficou com muito medo do homem que a ameaçava”, disse a mãe.

Ela contou que registrou um boletim de ocorrência e que investigadores de Guaratinguetá já procuram o suspeito.

