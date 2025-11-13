13 de novembro de 2025
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso após quebrar janela e invadir casa da ex

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Vítima afirma que homem pulou o muro
Vítima afirma que homem pulou o muro

Policiais militares da 1ª Companhia do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) detiveram um homem por invadir a residência de sua ex-companheira e tentar quebrar uma janela, no bairro Chácara Flórida, em Taubaté. A ocorrência foi registrada na noite de 9 de novembro de 2025.

Em contato com a vítima, ela relatou às autoridades que seu ex-marido pulou o muro da residência e tentou entrar no interior do imóvel.

Os policiais detiveram o indivíduo no local.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Taubaté. O Delegado de Plantão ratificou a voz de prisão, e o homem permaneceu detido e à disposição da Justiça.

