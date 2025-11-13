13 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
FURTO DE VEÍCULO

PM recupera carro furtado ocupado por homem e dois adolescentes

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Homem e dois menores foram abordados em veículo furtado
Homem e dois menores foram abordados em veículo furtado

Um homem e dois adolescentes foram detidos por policiais militares do 5º BPM- I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) após serem flagrados em um veículo produto de furto em Taubaté. A ocorrência foi registrada na noite de domingo (9).

O acionamento policial ocorreu via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), após o veículo ser identificado em circulação pelo bairro Independência. Em resposta, as equipes seguiram em direção à avenida Itália, onde localizaram o carro ocupado pelos três suspeitos.

Após a abordagem, todos os envolvidos foram encaminhados ao distrito policial, onde prestaram depoimento. Enquanto o veículo foi apreendido e deve ser devolvido ao proprietário, os três indivíduos foram ouvidos e liberados posteriormente.

