Um homem e dois adolescentes foram detidos por policiais militares do 5º BPM- I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) após serem flagrados em um veículo produto de furto em Taubaté. A ocorrência foi registrada na noite de domingo (9).

O acionamento policial ocorreu via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), após o veículo ser identificado em circulação pelo bairro Independência. Em resposta, as equipes seguiram em direção à avenida Itália, onde localizaram o carro ocupado pelos três suspeitos.

