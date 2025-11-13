Um homem em situação de rua foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (13) na rua Adonias da Silva, no bairro Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos. O caso foi registrado como morte suspeita e encontro de cadáver pela CPJ (Central de Polícia Judiciária).

A vítima foi identificada como Ronaldo Rodrigues Ventura, de 46 anos, conhecido como 'Roda de Fogo'. Ele foi localizado caído sobre um colchão, em via pública, já em rigidez cadavérica, segundo relato da Polícia Militar.