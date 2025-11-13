Um homem em situação de rua foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (13) na rua Adonias da Silva, no bairro Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos. O caso foi registrado como morte suspeita e encontro de cadáver pela CPJ (Central de Polícia Judiciária).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A vítima foi identificada como Ronaldo Rodrigues Ventura, de 46 anos, conhecido como 'Roda de Fogo'. Ele foi localizado caído sobre um colchão, em via pública, já em rigidez cadavérica, segundo relato da Polícia Militar.
Policiais militares foram acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atendimento de ocorrência de encontro de cadáver em via pública. Ao chegarem ao local, encontraram Ronaldo sem vida, deitado no colchão, sem sinais externos aparentes de violência.
Familiares do homem também estavam no endereço e informaram à polícia que ele vivia em situação de rua, era usuário contumaz de bebidas alcoólicas e já havia apresentado episódios de convulsão. Não havia, até então, informação concreta sobre outras doenças pré-existentes.
A Polícia Militar informou dificuldade inicial para acionar a perícia pelo sistema, motivo pelo qual a requisição foi feita diretamente pela autoridade policial da CPJ.
Policiais civis de plantão também foram até o endereço para acompanhar a perícia. Em seguida, as equipes se dirigiram à CPJ para formalização da ocorrência.
O corpo de Ronaldo será submetido a exame necroscópico e toxicológico, que deverá apontar a causa da morte.
O caso será encaminhado para a delegacia da área dos fatos, que seguirá com as investigações após o resultado dos exames periciais.