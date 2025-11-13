Uma mulher foi presa em flagrante na noite desta quarta-feira (12), em Cruzeiro, pelos crimes de furto qualificado e corrupção de menores, após ser localizada em posse de produtos furtados de duas lojas.
A prisão ocorreu durante uma ação de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) que atenderam a um acionamento via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) sobre um furto em estabelecimento comercial.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
No local, o proprietário apresentou imagens do sistema de segurança que comprovaram a ação. Em diligência, a suspeita foi localizada na companhia de sua filha, que é adolescente. Com as duas, foram encontrados os itens subtraídos daquela loja e de um outro comércio, mercadorias que ainda estavam com etiquetas e alarmes de segurança.
Ambas foram conduzidas ao plantão policial, onde a mãe permaneceu presa e à disposição da Justiça. A filha menor de idade foi liberada para um responsável legal.