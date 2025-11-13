Uma mulher foi presa em flagrante na noite desta quarta-feira (12), em Cruzeiro, pelos crimes de furto qualificado e corrupção de menores, após ser localizada em posse de produtos furtados de duas lojas.

A prisão ocorreu durante uma ação de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) que atenderam a um acionamento via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) sobre um furto em estabelecimento comercial.

