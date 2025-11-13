13 de novembro de 2025
CAMPO DOS ALEMÃES

Menores são apreendidos com moto furtada no Campo dos Alemães

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Yamaha Fazer foi recuperada
Dois adolescentes foram apreendidos na madrugada desta quinta-feira (13) em São José dos Campos após serem flagrados em uma motocicleta com o garupa carregando um galão de gasolina e confessarem que pretendiam abastecer um outro veículo furtado. A ocorrência foi registrada por volta das 0h30 no bairro Campo dos Alemães.

A dupla foi avistada por policiais militares do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) em patrulhamento na Avenida dos Evangélicos. Ao perceberem a presença policial, os adolescentes tentaram fugir, mas foram rapidamente alcançados e abordados.

Embora nada de ilícito tenha sido encontrado durante a busca pessoal, um dos jovens confessou que a gasolina seria usada para abastecer uma Yamaha Fazer, que havia sido furtada há alguns dias e estava escondida em uma área de mata no bairro República. Em diligência ao local indicado, os policiais conseguiram localizar e recuperar o segundo veículo.

Os dois adolescentes foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a ocorrência foi formalizada. Após o registro do boletim, os menores foram liberados.

