Dois adolescentes foram apreendidos na madrugada desta quinta-feira (13) em São José dos Campos após serem flagrados em uma motocicleta com o garupa carregando um galão de gasolina e confessarem que pretendiam abastecer um outro veículo furtado. A ocorrência foi registrada por volta das 0h30 no bairro Campo dos Alemães.

A dupla foi avistada por policiais militares do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) em patrulhamento na Avenida dos Evangélicos. Ao perceberem a presença policial, os adolescentes tentaram fugir, mas foram rapidamente alcançados e abordados.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp