Um casal foi preso acusado de espancar e torturar dois sobrinhos, de 12 e 13 anos, e de maltratar o próprio filho, um bebê de 1 ano e meio. O caso foi revelado durante a Operação Binômio do Mal, deflagrada pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso (DEDM-VG).

A prisão aconteceu nesta terça-feira (11) em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá (MT).

