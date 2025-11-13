Um casal foi preso acusado de espancar e torturar dois sobrinhos, de 12 e 13 anos, e de maltratar o próprio filho, um bebê de 1 ano e meio. O caso foi revelado durante a Operação Binômio do Mal, deflagrada pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso (DEDM-VG).
A prisão aconteceu nesta terça-feira (11) em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá (MT).
De acordo com a Polícia Civil, o homem, que é tio paterno das vítimas, e a esposa são investigados por uma série de crimes graves, incluindo tortura, estupro de vulnerável, lesão corporal grave, injúria racial e satisfação de lascívia na presença de menores.
A investigação teve início após denúncias e a apreensão de prints de conversas no WhatsApp, nos quais os suspeitos admitiam as agressões. Nas mensagens, a mulher afirma que tentou matar o próprio filho “desde a barriga” e que o obrigava a comer fezes de cachorro como forma de castigo.
Ainda segundo a polícia, os crimes aconteciam dentro da casa onde todos moravam juntos, e as vítimas apresentavam marcas de violência física e sinais de trauma psicológico.
O casal foi preso preventivamente e encaminhado ao sistema prisional. As crianças e o bebê foram resgatados e estão sob acompanhamento do Conselho Tutelar e de equipes da assistência social.
A Operação Binômio do Mal segue em andamento e pode resultar em novas prisões nos próximos dias.