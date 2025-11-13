Uma mulher de 41 anos foi presa em flagrante na noite de terça-feira (11) após matar a própria mãe durante uma discussão familiar em Ipiranga do Sul, no norte do Rio Grande do Sul.
De acordo com a Polícia Civil, a suspeita confessou o crime e relatou que a briga entre as duas acabou em agressão física, quando ela asfixiou a mãe, identificada como Lorena Isabel Dall-Acqua, de 63 anos, o que provocou a queda e a morte da idosa.
A polícia foi acionada após vizinhos ouvirem gritos de socorro e perceberem movimentação na casa. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram Lorena sem vida. A filha foi detida e encaminhada à delegacia, onde foi autuada por homicídio qualificado.
O corpo da vítima foi encaminhado para perícia no IML (Instituto Médico Legal) de Erechim. A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer as circunstâncias e motivações do crime.