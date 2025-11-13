O Comam (Conselho Municipal de Meio Ambiente) de São José dos Campos aprovou a elaboração do inventário energético municipal, cuja finalidade é fazer um diagnóstico energético completo da cidade, apontando o consumo, a geração e as fontes de fornecimento de energia elétrica no município.

Após a aprovação no Comam, a responsabilidade por produzir o inventário é da Prefeitura de São José dos Campos. Há possibilidade de parcerias com órgãos dos governos estadual e federal.