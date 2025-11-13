Um homem de 26 anos foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (12) após ameaçar e ofender sua mãe e sua companheira dentro da residência da família no Jardim Minas Gerais, zona sul de São José dos Campos. O caso foi registrado na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) e se enquadra na Lei Maria da Penha.
O indiciado chegou em casa por volta das 22h50 visivelmente alterado pelo uso de drogas, segundo as vítimas. Ele mora no imóvel com a mãe, e a companheira, que também estava acompanhada da filha do casal, uma criança de seis anos.
De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz havia se envolvido mais cedo em uma confusão na casa de um tio. Já no próprio lar, passou a ofender repetidamente as duas mulheres, chamando-as de “desgraçadas”, “demônios” e “malditas”.
Com uma faca que usaria para se alimentar, o homem partiu para cima da mãe e da companheira, causando pânico entre as vítimas. A mulher se escondeu em um dos quartos com a filha, onde se trancou enquanto acionava a Polícia Militar.
A mãe do agressor permaneceu na sala tentando impedir o avanço do filho até o quarto onde estavam a nora e a neta. Ainda segundo o boletim, o suspeito fazia gestos de ameaça com a faca enquanto gritava ofensas.
Equipes da PM chegaram ao local e encontraram o homem visivelmente alterado e pouco colaborativo. Após ouvirem a versão das vítimas, ele foi detido e conduzido à DDM.
A faca utilizada nas ameaças não foi apresentada pelos policiais e não chegou a ser apreendida.
As duas mulheres foram ouvidas por videoconferência. Ambas relataram que o comportamento agressivo do rapaz é frequente e motivado pelo uso abusivo de drogas.
A mãe do suspeito, solicitou a concessão de medida protetiva de urgência para impedir que o filho se aproxime dela. Já a esposa declarou que não deseja medida protetiva naquele momento, mas admitiu temer pela própria segurança e a da filha.
Em interrogatório, ele negou a prática das ameaças e injúrias. Ele admitiu ter usado drogas, mas disse não estar sob efeito no momento dos fatos. Negou ter usado a faca contra as vítimas e afirmou que o desentendimento seria motivado por questões relacionadas à separação do casal.
Ele também declarou possuir uma arma de fogo guardada em outro imóvel o que, segundo a autoridade policial, agrava o risco às vítimas e reforça a necessidade de medidas cautelares.
O delegado concluiu que havia elementos suficientes para decretar o auto de prisão em flagrante.