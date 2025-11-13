Um homem de 26 anos foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (12) após ameaçar e ofender sua mãe e sua companheira dentro da residência da família no Jardim Minas Gerais, zona sul de São José dos Campos. O caso foi registrado na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) e se enquadra na Lei Maria da Penha.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O indiciado chegou em casa por volta das 22h50 visivelmente alterado pelo uso de drogas, segundo as vítimas. Ele mora no imóvel com a mãe, e a companheira, que também estava acompanhada da filha do casal, uma criança de seis anos.