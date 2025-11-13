Uma fiscalização realizada pelo Procon-SP nesta quarta-feira (11) resultou na interdição de um posto de gasolina em Jacareí. Segundo o órgão, uma análise preliminar feita no próprio local identificou que a gasolina comum apresentava percentual de etanol acima do permitido, configurando violação das normas de qualidade e segurança determinadas pelos órgãos reguladores.
Os equipamentos da bomba onde a irregularidade foi detectada foram imediatamente lacrados. A ação integra o programa de fiscalizações contínuas do Procon-SP em postos de combustíveis de todo o estado.
O Procon-SP orienta que motoristas redobrem a atenção ao abastecer, especialmente diante de práticas suspeitas como preços muito abaixo da média ou sinais de possíveis adulterações.
Caso o consumidor desconfie da qualidade do combustível, ele pode registrar uma denúncia diretamente no site do Procon-SP, com possibilidade de solicitar anonimato.
O nome do posto não foi informado pelo órgão.