Uma fiscalização realizada pelo Procon-SP nesta quarta-feira (11) resultou na interdição de um posto de gasolina em Jacareí. Segundo o órgão, uma análise preliminar feita no próprio local identificou que a gasolina comum apresentava percentual de etanol acima do permitido, configurando violação das normas de qualidade e segurança determinadas pelos órgãos reguladores.

Os equipamentos da bomba onde a irregularidade foi detectada foram imediatamente lacrados. A ação integra o programa de fiscalizações contínuas do Procon-SP em postos de combustíveis de todo o estado.