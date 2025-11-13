13 de novembro de 2025
BATIZADO

Posto no Vale é fechado após suspeita de adulteração

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Posto de combustíveis
Posto de combustíveis

Uma fiscalização realizada pelo Procon-SP nesta quarta-feira (11) resultou na interdição de um posto de gasolina em Jacareí. Segundo o órgão, uma análise preliminar feita no próprio local identificou que a gasolina comum apresentava percentual de etanol acima do permitido, configurando violação das normas de qualidade e segurança determinadas pelos órgãos reguladores.

Os equipamentos da bomba onde a irregularidade foi detectada foram imediatamente lacrados. A ação integra o programa de fiscalizações contínuas do Procon-SP em postos de combustíveis de todo o estado.

O Procon-SP orienta que motoristas redobrem a atenção ao abastecer, especialmente diante de práticas suspeitas como preços muito abaixo da média ou sinais de possíveis adulterações.

Caso o consumidor desconfie da qualidade do combustível, ele pode registrar uma denúncia diretamente no site do Procon-SP, com possibilidade de solicitar anonimato.

O nome do posto não foi informado pelo órgão.

