O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) anunciou uma meta de expansão de sua atuação no Brasil, aumentando o número de municípios monitorados de 1.133 para 2.095 até o final de 2026.

A meta foi divulgada pela diretora do Cemaden, Regina Alvalá, durante uma mesa redonda sobre Desastres Climáticos na Casa da Ciência, durante a COP30.

