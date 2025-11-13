O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) anunciou uma meta de expansão de sua atuação no Brasil, aumentando o número de municípios monitorados de 1.133 para 2.095 até o final de 2026.
A meta foi divulgada pela diretora do Cemaden, Regina Alvalá, durante uma mesa redonda sobre Desastres Climáticos na Casa da Ciência, durante a COP30.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Atualmente, o monitoramento do Cemaden em 1.133 localidades já abrange cerca de 60% da população brasileira, com levantamento de informações sobre áreas de risco mapeadas e vulnerabilidade a deslizamentos de terra. Com a expansão para 2.095 municípios, o Centro passará a monitorar áreas onde vivem 75% da população do país.
Criado em 2011, o Cemaden emite alertas de desastres naturais que subsidiam ações para salvar vidas e diminuir a vulnerabilidade social, ambiental e econômica decorrente desses eventos.
O uso eficaz dos alertas e sistemas de prevenção reduz significativamente as taxas de mortalidade e o número de pessoas afetadas por desastres.