COP30

Cemaden anuncia ampliação da área de monitoramento de riscos

Por Da redação | Belém
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Sala de situação Cemaden
Sala de situação Cemaden

O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) anunciou uma meta de expansão de sua atuação no Brasil, aumentando o número de municípios monitorados de 1.133 para 2.095 até o final de 2026.

A meta foi divulgada pela diretora do Cemaden, Regina Alvalá, durante uma mesa redonda sobre Desastres Climáticos na Casa da Ciência, durante a COP30.

Atualmente, o monitoramento do Cemaden em 1.133 localidades já abrange cerca de 60% da população brasileira, com levantamento de informações sobre áreas de risco mapeadas e vulnerabilidade a deslizamentos de terra. Com a expansão para 2.095 municípios, o Centro passará a monitorar áreas onde vivem 75% da população do país.

Criado em 2011, o Cemaden emite alertas de desastres naturais que subsidiam ações para salvar vidas e diminuir a vulnerabilidade social, ambiental e econômica decorrente desses eventos.

O uso eficaz dos alertas e sistemas de prevenção reduz significativamente as taxas de mortalidade e o número de pessoas afetadas por desastres.

