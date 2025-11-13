Uma operação conjunta entre a Guarda Civil Municipal (GCM) de Taubaté e o Detran-SP resultou na autuação de sete estabelecimentos e no fechamento de um desmonte de veículos que operava sem a devida autorização.

A ação foi realizada entre terça e quarta-feira (11 e 12) em diferentes bairros do município, com o objetivo principal de fiscalizar o funcionamento e o cumprimento das normas que regulamentam a atividade de desmontagem de veículos automotores no país.

