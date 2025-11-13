Uma operação conjunta entre a Guarda Civil Municipal (GCM) de Taubaté e o Detran-SP resultou na autuação de sete estabelecimentos e no fechamento de um desmonte de veículos que operava sem a devida autorização.
A ação foi realizada entre terça e quarta-feira (11 e 12) em diferentes bairros do município, com o objetivo principal de fiscalizar o funcionamento e o cumprimento das normas que regulamentam a atividade de desmontagem de veículos automotores no país.
Durante os dois dias de fiscalização, nove locais foram vistoriados. Sete deles foram autuados, totalizando 12 autuações por diversas irregularidades administrativas e de funcionamento. Um dos estabelecimentos teve as atividades interrompidas e foi lacrado por operar sem a necessária autorização dos órgãos competentes.
O objetivo da operação é coibir práticas ilegais relacionadas ao desmonte e à revenda de peças automotivas, além de reforçar o combate ao furto e roubo de veículos na região.
A GCM informou que tem conduzido outras ações de fiscalização semelhantes, como a Operação Ferro, que visa ampliar o controle sobre atividades comerciais irregulares, combatendo, inclusive, o furto de fiação em prédios públicos e particulares.