Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (12) após furtar um patinete elétrico no estacionamento do supermercado Máximo, no bairro Urbanova 3. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária e teve como vítima uma estudante de 18 anos.

O indiciado foi localizado logo após o crime na avenida Lineu de Moura, a cerca de 1,5 km do local da subtração. Ele foi visto empurrando o veículo elétrico e acabou detido pelos policiais do 8º DP (Distrito Policial).