Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (12) após furtar um patinete elétrico no estacionamento do supermercado Máximo, no bairro Urbanova 3. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária e teve como vítima uma estudante de 18 anos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O indiciado foi localizado logo após o crime na avenida Lineu de Moura, a cerca de 1,5 km do local da subtração. Ele foi visto empurrando o veículo elétrico e acabou detido pelos policiais do 8º DP (Distrito Policial).
De acordo com o boletim de ocorrência, a jovem havia deixado o patinete elétrico estacionado no subsolo do supermercado antes de subir para a academia que funciona no mesmo prédio. Ao retornar, não encontrou o veículo no local e procurou a gerência, que autorizou o acesso às imagens das câmeras.
As filmagens mostraram um jovem deixando o estacionamento conduzindo o patinete. Com as imagens em mãos, a equipe de segurança do mercado acionou a Polícia Militar.
Enquanto seguiam para outra ocorrência, os policiais foram informados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) sobre as características do suspeito. A partir da descrição, conseguiram localizar o suspeito, ainda em posse do patinete furtado. Ao ser questionado, ele afirmou que o veículo "pertencia ao tio", versão descartada após o reconhecimento feito pela vítima.
A garota compareceu ao local da abordagem e confirmou que o patinete era de sua propriedade, apresentando os documentos na delegacia.
Conforme o boletim, os policiais relataram a necessidade de uso de algemas devido às circunstâncias da condução e para garantir a segurança da equipe e do próprio detido. Já na CPJ, o rapaz optou por permanecer em silêncio, mesmo após ser informado de seus direitos constitucionais.
No despacho, o delegado concluiu que o jovem foi detido logo após a subtração, ainda com o objeto furtado.
O patinete elétrico e um capacete preto pertencente à vítima foram recuperados e devolvidos. O caso segue agora para análise do Judiciário.