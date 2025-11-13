Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e corrupção ativa após uma ação da Polícia Militar no bairro Flor do Vale, em Tremembé.

O indiciado, identificado como Anderson Luiz Pereira Junior, foi surpreendido por policiais do 5° BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) mantendo grande quantidade de entorpecentes dentro de uma residência localizada na rua das Alfazemas. Durante a abordagem, segundo o boletim, o suspeito ainda teria oferecido dinheiro aos policiais para evitar a prisão, caracterizando crime de corrupção ativa.

