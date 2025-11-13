13 de novembro de 2025
CRIME

Homem é preso por tentar subornar policiais no Vale

Por Leandro Vaz | Tremembé
Da redação
Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e corrupção ativa após uma ação da Polícia Militar no bairro Flor do Vale, em Tremembé.

O indiciado, identificado como Anderson Luiz Pereira Junior, foi surpreendido por policiais do 5° BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) mantendo grande quantidade de entorpecentes dentro de uma residência localizada na rua das Alfazemas. Durante a abordagem, segundo o boletim, o suspeito ainda teria oferecido dinheiro aos policiais para evitar a prisão, caracterizando crime de corrupção ativa.

No interior do imóvel, os policiais localizaram: 487,88 gramas de cocaína, acondicionados em 300 supositórios; 38,75 g em 21 porções adicionais; 511,65 gramas de maconha divididos em 117 porções; 76,08 g distribuídos em 3 tijolos;

Todo o material foi lacrado e encaminhado para perícia técnica na EPC de Taubaté, que deverá confirmar o teor entorpecente das substâncias.

Durante a detenção, Anderson teria tentado subornar os policiais oferecendo quantias em dinheiro para que a prisão não fosse efetuada. Os PMs relataram a tentativa ilícita e afirmaram que todas as ações foram registradas com uso de BodyCam.

A Polícia Civil também justificou o uso de algemas pela falta de estrutura adequada na delegacia para a custódia segura do preso.

Os policiais haviam sido acionados inicialmente devido a uma possível apropriação indébita envolvendo um veículo Ford/Ka preto (placa DNT4I80) utilizado pelo suspeito. A proprietária do automóvel foi localizada e se responsabilizou pela remoção do carro, que não apresentava indícios de furto ou roubo. A questão será tratada na esfera cível.

Após o registro do flagrante, Anderson passou por exame no IML (Instituto Médico Legal) e foi conduzido à Unidade de Tratamento de Custódia de Taubaté, onde aguardará audiência de custódia.

