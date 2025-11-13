Um homem foi encontrado morto na região sul de São José dos Campos, na manhã desta quinta-feira (13). O corpo estava na avenida Adonias da Silva, no bairro Campos dos Alemães.

A vítima foi identificada como Ronaldo, de 46 anos, conhecido como "Roda de Fogo". Ele foi localizado sobre um colchão, já sem sinais vitais. As informações são da página Olho Vivo do Vale.