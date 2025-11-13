Um pai foi preso em flagrante no Vale do Paraíba por filmar a própria filha adolescente em momento íntimo. O flagrante aconteceu na noite dessa quarta-feira (12), em Cruzeiro.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ele é suspeito de filmar a própria filha, de 13 anos, enquanto ela se trocava dentro de casa, no bairro Lagoa Dourada. O caso foi registrado como importunação sexual e violência doméstica.
Segundo o boletim, a mãe da adolescente encontrou um celular com a câmera ativa sobre o guarda-roupa. Ao checar a galeria, localizou outras gravações anteriores da filha em momentos íntimos, feitas sem consentimento.
A Polícia Militar foi acionada e conduziu o suspeito, a vítima e a genitora ao Plantão Policial. O indiciado é o pai da vítima e tem 41 anos.
O homem disse aos policiais que “o sistema de gravação foi acionado involuntariamente” ao deixar o celular sobre o móvel enquanto consertava o guarda-roupa.
A mãe relatou que, ao perceber o aparelho gravando, verificou vídeos anteriores da filha no mesmo contexto.
Os policiais militares apresentaram o caso no plantão. A autoridade policial deu voz de prisão e lavrou o flagrante.
O telefone celular foi exibido e apreendido e será periciado para análise dos conteúdos audiovisuais, por determinação da autoridade policial.
Após a autuação, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Cruzeiro, permanecendo à disposição da Justiça. O inquérito segue para o Ministério Público e para a perícia criminal. A vítima e a representante legal foram cientificadas sobre seus direitos e a possibilidade de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.