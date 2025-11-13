Um pai foi preso em flagrante no Vale do Paraíba por filmar a própria filha adolescente em momento íntimo. O flagrante aconteceu na noite dessa quarta-feira (12), em Cruzeiro.

Ele é suspeito de filmar a própria filha, de 13 anos, enquanto ela se trocava dentro de casa, no bairro Lagoa Dourada. O caso foi registrado como importunação sexual e violência doméstica.