A Prefeitura de Jacareí participa da campanha “Novembro Azul”, dedicada ao cuidado integral da saúde do homem, oferecendo atividades nas UMSFs (Unidades Municipais de Saúde da Família) e com a programação “Dia D” de mobilização, agendado para 29 de novembro.

O objetivo da campanha é ir além da prevenção do câncer de próstata, abordando as principais causas de mortalidade que afetam a população masculina. A iniciativa busca prevenir doenças como as do aparelho circulatório, endócrinas e metabólicas, neoplasias, e mitigar fatores externos, como violência e acidentes de trânsito.

