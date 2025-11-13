A Prefeitura de Jacareí participa da campanha “Novembro Azul”, dedicada ao cuidado integral da saúde do homem, oferecendo atividades nas UMSFs (Unidades Municipais de Saúde da Família) e com a programação “Dia D” de mobilização, agendado para 29 de novembro.
O objetivo da campanha é ir além da prevenção do câncer de próstata, abordando as principais causas de mortalidade que afetam a população masculina. A iniciativa busca prevenir doenças como as do aparelho circulatório, endócrinas e metabólicas, neoplasias, e mitigar fatores externos, como violência e acidentes de trânsito.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
“Dia D”
O “Dia D” de 29 de novembro terá um circuito de ações nas Unidades Municipais de Saúde da Família: Santa Cruz dos Lázaros, Cidade Salvador, Parque Santo Antônio, Jardim das Indústrias e UMSF Central.
As atividades são abertas a todos os homens com mais de 18 anos, mas terão um foco especial para os homens acima de 40 anos, pacientes que faltam às consultas e, principalmente, aqueles com doenças crônicas como hipertensão arterial e diabetes.
O circuito completo de atendimento incluirá:
Avaliação Clínica: Registro de dados como peso, altura, IMC, circunferência abdominal, glicemia capilar e pressão arterial.
Saúde Bucal: Avaliação, rastreamento de câncer bucal e orientações de higiene.
Imunização: Atualização da caderneta vacinal, com aplicação de Dupla Adulto, Hepatite, Febre Amarela, Influenza, Tríplice Viral, Covid-19 e HPV (conforme a necessidade).
Consulta de Enfermagem: Acompanhamento em demanda livre, oferta de testagem rápida para HIV, sífilis, hepatite B e C. Para homens com 50 anos ou mais, será oferecido o exame PSA (Antígeno Específico da Próstata).
Prevenção
Em todas as UMSFs, a programação do mês contará com ações de orientação e rodas de conversa sobre temas variados, incluindo cultura de paz, prevenção de acidentes de trânsito, combate ao uso de álcool e tabaco, prevenção de hipertensão e diabetes, e a importância da atividade física, alimentação saudável, saúde do trabalhador e combate à violência doméstica.
Alerta
A Secretaria de Saúde alerta que o câncer de próstata em estágio inicial geralmente não apresenta sintomas, o que torna as consultas e exames regulares indispensáveis. Contudo, se manifestados, os sinais podem incluir dificuldade de urinar, sangue na urina e necessidade de urinar com frequência, especialmente à noite. Os fatores de risco aumentam com o envelhecimento, histórico familiar da doença, sobrepeso e obesidade.