13 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CORTE DE GASTOS

São Sebastião prorroga contenção de despesas por 30 dias

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Decreto municipal prorroga contenção de despesas por 30 dias em São Sebastião
Decreto municipal prorroga contenção de despesas por 30 dias em São Sebastião

A Prefeitura de São Sebastião formalizou a prorrogação das medidas de contenção de despesas por mais 30 dias. A decisão, estabelecida originalmente pelo Decreto nº 9.887/2025, foi reforçada pelo Decreto nº 9.894/2025, publicado no dia 10 de novembro, tendo como justificativa responsabilidade fiscal, equilíbrio das contas públicas e eficiência administrativa, e como referência a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

A gestão municipal esclarece que as economias alcançadas até o momento não representam novos recursos em caixa, mas são o resultado de ações como a revisão de contratos, o cancelamento de desapropriações consideradas não prioritárias e a redução do déficit orçamentário, com o fim de permitir à Prefeitura ampliar sua capacidade de investimento e continuar entregando melhorias concretas à população.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Para fiscalizar a aplicação das diretrizes, foi instituído o Comitê Gestor de Despesas, composto por secretários municipais e pela Controladoria Interna, sendo responsável por acompanhar a execução das medidas, elaborar relatórios periódicos, definir novos contingenciamentos, revisar contratos e propor estratégias de economia.

As determinações do decreto abrangem toda a estrutura do Poder Executivo Municipal, incluindo a Prefeitura, a Fundação de Saúde Pública, a Fundação Educacional e Cultural ‘Deodato Sant’Anna’ e o Instituto Previdenciário do Município de São Sebastião (São Sebastião Prev).

O decreto completo pode ser consultado no site oficial da Prefeitura.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários