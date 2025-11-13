A Prefeitura de São Sebastião formalizou a prorrogação das medidas de contenção de despesas por mais 30 dias. A decisão, estabelecida originalmente pelo Decreto nº 9.887/2025, foi reforçada pelo Decreto nº 9.894/2025, publicado no dia 10 de novembro, tendo como justificativa responsabilidade fiscal, equilíbrio das contas públicas e eficiência administrativa, e como referência a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

A gestão municipal esclarece que as economias alcançadas até o momento não representam novos recursos em caixa, mas são o resultado de ações como a revisão de contratos, o cancelamento de desapropriações consideradas não prioritárias e a redução do déficit orçamentário, com o fim de permitir à Prefeitura ampliar sua capacidade de investimento e continuar entregando melhorias concretas à população.

