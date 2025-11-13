O Governo Municipal de Caraguatatuba obteve decisão judicial favorável na Ação Civil Pública movida contra a Bandeirante Energia S/A (atual EDP), que solicitava a restituição de R$ 1.794.206,21. Este valor, cobrado indevidamente na fatura da iluminação pública entre 2011 e 2014, deverá ser devolvido aos cofres públicos.

Segundo informações da Prefeitura, a sentença, que foi emitida pela 2ª Vara Cível de Caraguatatuba, reconhece que diversos pontos de iluminação pública foram tarifados de forma incorreta por três anos, resultando em prejuízo acumulado para a cidade. O valor estipulado por perícia judicial será atualizado pelo IPCA-E a partir de maio de 2023, acrescido de juros de mora contados desde abril de 2015, data da citação do processo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp